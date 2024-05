Il leader della Cgil a margine del concertone al Circo Massimo

“Non bisogna dire bugie e usare i dati per la campagna elettorale. Bisogna vedere la situazione”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine del Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, rispondendo a chi gli chiede un commento sulle parole della premier, Giorgia Meloni. Mercoledì la presidente del consiglio in un videomessaggio ha parlato dei risultati conseguiti dal governo in termini di lavoro, affermando che il tasso di occupazione è aumentato e la precarietà diminuita. “Bisogna dire la verità”, dice però Landini, spiegando che “hanno bloccato le uscite per la pensione e questo ha determinato un aumento. Se si vedono i dati infatti, i giovani e le donne continuano ad essere colpiti dalla precarietà e dalla disoccupazione e il nostro Paese resta in Europa quello con il tasso di occupazione tra i più bassi”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata