Con una X è stata coperta la bocca dell'opera dell'artista aleXsandro Palombo in via Monte Napoleone

Vandalizzato dopo appena un giorno il murale dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in versione Marilyn Monroe in via Monte Napoleone a Milano. Accanto al volto della permier è apparsa la scritta “È un insulto a Marilyn. Ti consideri “Pro-Vita” ma lasci gli immigrati morire in mare!” mentre con una X è stata coperta la bocca. Meloni era stata raffigurata in posa sopra la corrente ascensionale di una grata della metropolitana milanese con l’iconico vestito bianco della Monroe che si solleva con il vento e svela l’underwear con la bandiera dell’UE. Era il 1954 quando Marilyn apparve con quell’abito da cocktail in crêpe di seta plissettato sulle grate della metro di New York durante le riprese del film “The Seven Year Itch” nella versione italiana “Quando la moglie è in vacanza” diretto da Billy Wilde, una scena divenuta cult ed entrata nella storia del cinema mondiale.

