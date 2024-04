Il presidente della regione Puglia ritiene la convocazione "inopportuna" per motivi politici: "Falsa una mia indisponibilità"

Giovedì 2 maggio, alle ore 10.30, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto la Camera.

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ritiene “inopportuna” per motivi politici la convocazione in commissione Antimafia, ma la convocazione arriva comunque per il 2 maggio alle 10:30. La lettera nella quale il governatore spiega i motivi dell’inopportunità dell’audizione – vista l’attuale situazione politica a livello regionale – è stata letta stamani in commissione dalla presidente Chiara Colosimo.

Emiliano – a quanto si apprende – aveva ricevuto un ventaglio di cinque date possibili per essere audito. Le prime tre, come richiesto anche dal Pd, erano proposte per la settimana prossima, ma il governatore aveva detto di non poter partecipare per la concomitanza del voto di sfiducia. Quindi gli sono state date opzioni per il 30 aprile e il 2 maggio. Il 24 aprile scorso, in serata, Emiliano ha scritto la nota adducendo motivazioni di inopportunità politica per i giorni 7, 8 e 9 maggio.

La presidente Colosimo ha convocato un ufficio di presidenza questa mattina alle 9.30 per dare lettura della comunicazione e – sempre stando a quanto si apprende – ha valutato, senza entrare nel merito, che la mancata convocazione avrebbe creato un pericoloso precedente di sottrazione alla convocazione. Da qui la decisione poi assunta di fissare la convocazione per giovedì 2 maggio.

Emiliano: “Falsa mia indisponibilità audizione in Antimafia”

“Leggo che si riferisce di una mia presunta indisponibilità all’audizione presso la Commissione Parlamentare antimafia. La circostanza è falsa e rappresentata malevolmente”. Lo dice il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“A tal fine avevo inviato, fortunatamente, una lettera alla Presidente della Commissione Antimafia alla quale chiedevo di tenere distinta la mia audizione in Antimafia con il dibattito in Consiglio Regionale sulla sfiducia per evitare la strumentalizzazione dell’atto istruttorio parlamentare con l’attività del consiglio regionale, per evitare manovre mediatiche che vedo puntualmente si stanno verificando”, spiega.”La Commissione Antimafia è un soggetto terzo, che ha gli stessi poteri e una funzione di indagine paragonabile a quella della Magistratura. Non solo deve essere terza, ma deve apparire tale”, conclude.

