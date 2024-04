Il deputato del Pd è stato denunciato per il tentato furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all’aeroporto di Fiumicino

“Un banale e increscioso episodio che avrebbe meritato un approfondimento pacato si sta clamorosamente trasformando in una aggressione mediatica, un vero e proprio processo parallelo che trova come unica spiegazione il cognome noto del cittadino coinvolto. Per questa ragione, d’accordo con Piero Fassino, rimando ogni commento alla futura piena lettura degli atti”. Lo dichiara l’Avvocato Fulvio Gianaria, legale di Piero Fassino.

Il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è stato denunciato per il tentato furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all’aeroporto di Fiumicino. La notizia è stata ricostruita da ‘Il Fatto Quotidiano’. L’episodio è avvenuto il 15 aprile.

