Bonelli: "Battaglia in difesa dello Stato di diritto"

“Abbiamo candidato Ilaria Salis per fare una battaglia in difesa dello Stato di diritto, per la democrazia”. Così Angelo Bonelli, a margine della conferenza stampa alla Camera dei Deputati per presentare la candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee. Gli fa eco Nicola Fratoianni, che afferma: “Undici mesi di silenzio tombale hanno inchiodato il tetto sul pozzo in cui sta rinchiusa Ilaria”, aggiungendo che “quella elezione segnali l’Europa che vogliamo e quella che non vogliamo”, ribadendo che “non vogliamo l’Europa di Orban e dell’Ungheria”. Per quanto riguarda la campagna elettorale di Ilaria, che dato lo stato di fermo avrà delle difficoltà uniche rispetto a tutte le altre, il segretario di Sinistra Italiana sottolinea come: “La discuteremo anche con Ilaria, l’andremo a trovare e ne parleremo con lei. Pensiamo a una campagna elettorale costituzionale”. Nel merito si inserisce quindi anche Roberto Salis, che annuncia come i nomi di Fratoianni e Bonelli siano stati appositamente aggiunti alla lista contatti con cui la figlia può entrare in contatto dal carcere ungherese.

