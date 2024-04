I due si sono salutati in occasione della manifestazione organizzata per la festa della Liberazione

Antonio Scurati ha salutato e abbracciato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein in piazza Duomo a Milano. Entrambi hanno partecipato alla manifestazione organizzata per la festa della Liberazione del 25 aprile. “E’ un piacere che ci incontriamo per la prima volta qui. Ti auguro buon lavoro”, ha detto lo scrittore alla leader dem che ha replicato: “Forza, vai avanti”.

