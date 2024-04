Il sindaco di Milano: "Momento delicato, dobbiamo fare di più"

“Non è tanto dichiararsi antifascisti, ma di esserlo. Perché dichiararsi è facile, ma se vuoi essere antifascista per esempio non devi frequentare in Europa persone e sistemi che invece al fascismo sono eccome vicini”. il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della celebrazione del 25 Aprile al Sacrario dei caduti milanesi. “Secondo me ormai è diventato troppo una semplificazione dichiararsi antifascisti, bisogna fare anche di più visto momento delicato”, ha aggiunto Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata