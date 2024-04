L'ex premier a Strasburgo: "In certi momenti fa piacere avere personalità ingombranti"

Mario Draghi può avere un ruolo ai vertici Ue? “Certamente il discorso che ha fatto va in questa direzione ma non ho la minima idea se lui ne abbia voglia e come andranno a finire le elezioni di giugno. Queste cose si decidono dopo le elezioni. L’Ue è una struttura democratica e non è che uno fa previsioni su come andranno le cose”. Lo ha detto Romano Prodi, a margine della cerimonia per i 20 anni dell’allargamento del 2004 al Parlamento europeo a Strasburgo. Mario Draghi non sarà visto come ingombrante dai leader europei? “Ci sono dei momenti in cui si ha anche piacere ad avere personalità ingombranti. Per questo dico: dipende da come andranno le elezioni” ha aggiunto l’ex premier.

