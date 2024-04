Il segretario Uil a Napoli: "Autonomia differenziata allargherà differenze"

Nel settore del turismo “quando dicono che non si trovano i lavoratori non è vero. Non li trovano perché non li pagano”. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a margine del flash mob contro le morti sul lavoro organizzato dal sindacato a Napoli. Con il nostro ufficio comunicazione abbiamo mandato in giro dei ragazzi a rispondere ad offerte di lavoro con delle telecamere nascoste, e le offerte che hanno fatto a questi ragazzi sono state vergognose. Lavorare dalle 7 di mattina alle 11 di sera senza un giorno di permesso per 800 euro al mese senza contratto“, aggiunge Bombardieri che sul tema autonomia afferma: “Svimez certifica quello che sosteniamo da tempo, che c’è un’Italia che viaggia purtroppo a più velocità, se noi andiamo in un pronto soccorso ci stiamo una giornata, perché non c’è più la sanità del territorio, non c’è più la prevenzione, sono 4 milioni e mezzo di persone che non spendono risorse, non si curano, perché non possono spendere soldi. L’autonomia differenziata allargherà queste differenze e certificherà il fatto che avremo un Sud sempre più povero e un Nord sempre più ricco”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata