Il segretario generale Uil: "Se Governo interviene su cuneo fiscale non staremo con le mani in mano"

“Noi abbiamo definito il Def un documento elettorale, perché quando Giorgetti dice non ci sono le regole, dice una cosa non vera”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, rispondendo a una domanda sul Def a margine di un flash mob del sindacato a Napoli contro le morti sul lavoro. “Le regole che hanno sottoscritto il ministro Giorgetti e il commissario Gentiloni – ha aggiunto Bombardieri – dicono che l’Italia dovrà rientrare del deficit almeno dello 0,4%, il che significa 10 miliardi, e i numeri non possono essere nascosti. La scorsa manovra prevedeva 10 miliardi in deficit e nella prossima non ci saranno più, perché quei 10 miliardi in deficit non potranno essere utilizzati, e bisognerebbe rientrare di almeno 10 miliardi. Quindi rispetto alla manovra dell’anno scorso mancheranno 20 miliardi. La domanda che facciamo al Governo è: dove saranno trovati queste risorse? Se ci saranno tagli dove saranno fatti? Perché se il Governo ha intenzione di intervenire sul cuneo fiscale è chiaro che non staremo con le mani in mano“.

