“Voglio esprimere solidarietà alle forze dell’ordine perché in questi giorni vanno difesi i diritti previsti nella nostra preziosa Costituzione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, in corso di svolgimento a Torino, sugli scontri di questa mattina. “Quando si aggrediscono poliziotti, carabinieri, cittadini, quando si tenta di impedire un convegno che si svolge all’università, ecco quello è un atteggiamento che la Costituzione condanna nei suoi principi”, ha spiegato. “Credo che i Padri costituenti intendessero questo come opposizione ferma a quello che aveva rappresentato il fascismo prima e che oggi rappresentano le squadre organizzate che tentano di utilizzare gli stessi metodi condannabili che il fascismo usava all’epoca”. Lollobrigida parla di “squadracce organizzate che tentano di impedire di discutere all’interno dell’università, un luogo sacro. Ma ognuno deve essere libero in Italia di esprimere le proprie idee”.

