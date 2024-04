Lo riporta il comunicato del Consiglio dei ministri di martedì

Dopo il ritiro della proposta di conferma di Gian Carlo Blangiardo, il governo avvia la procedura per nominare Francesco Maria Chelli come presidente dell’Istat. Lo riporta il comunicato del Consiglio dei ministri di martedì. “Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, l’avvio della procedura per la nomina del prof. Francesco Maria Chelli a presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat)”, si legge. Chelli è già presidente facente funzioni dell’Istat dal 2023, dopo la scadenza del mandato di Blangiardo.

