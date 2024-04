Su proposta dei ministri Roccella e Nordio. Lo comunica Palazzo Chigi

Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì, su proposta della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, un disegno di legge con disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. Lo comunica Palazzo Chigi al termine del Cdm.

