L'annuncio della segretaria dem: "Dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo"

Elezioni europee, scendono in campo i big. Dopo Tajani si candida anche il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Lo ha annunciato la segretaria del Pd Elly Schlein. “Le elezioni dell’8 e 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nordest: la sua esperienza decennale da presidente dell’Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l’Europa che vogliamo costruire. Lo ringrazio per aver accettato”, afferma in una nota la leader dem.

Sempre oggi ha ufficializzato la sua candidatura alle Europee di giugno anche il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

Stati Uniti d’Europa, Bonino capolista in Nord-ovest e Bernardini nelle Isole

Svelato questa mattina a Roma anche il simbolo della lista Stati uniti d’Europa, alla presenza dei leader dell’alleanza, tra cui Emma Bonino e Matteo Renzi. Uno sfondo giallo e blu con la bandiera Europea. In primo piano il nome Stati Uniti d’Europa e, in basso, i loghi dei partiti e movimenti che aderiscono alla lista, tra i quali +Europa, Italia viva e Psi. “Finora sono stati gli altri a parlare, male, della nostra lista. Finalmente oggi cominciamo a parlarne noi”, ha esordito dal palco la leader di +Eu Emma Bonino, secondo la quale “gli Stati uniti d’Europa sono una necessità”, affinché l’Europa “abbia una voce sola in tema di politica estera e di difesa”.

Bonino sarà candidata nella circoscrizione Nord-ovest, Graham Watson nel nord-est, l’avvocato Gian Domenico Caiazza al centro, il segretario del Psi Enzo Maraio al sud, la presidente di ‘Nessuno tocchi Caino’ Rita Bernardini nelle isole. Ad annunciare i capolista il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Nessuno di Italia viva sarà capolista, perché non siamo qui a mettere bandierine o a chiedere un posto in più, ma per dire che a questo progetto crediamo come scelta costitutiva della nostra proposta politica”.

Calenda: “In lista con Azione vice-rettrice Statale Milano Abbracchio”

Il leader di Azione Carlo Calenda ha invece annunciato la candidatura della vice-rettrice della Statale di Milano, Maria Pia Abbracchio. “È per noi un immenso onore candidare una delle scienziate italiane più importanti a livello internazionale. Con un dottorato in Medicina Sperimentale, è professoressa ordinaria di farmacologia all’Università Statale di Milano, dove dal 2018 è anche vice-Rettrice vicaria e pro-Rettrice a Ricerca e Innovazione”. Lo annuncia sui social il leader di Azione Carlo Calenda. “Maria Pia Abbracchio da più di 20 anni lavora anche con la Commissione Europea alla selezione dei progetti europei da finanziare. Come vice-Rettrice ha introdotto nel suo ateneo politiche di valorizzazione della ricerca modellate su indicazioni e direttive della Commissione e Parlamento Europei. Ha realizzato nuovi strumenti per l’imprenditorialità accademica e le collaborazioni pubblico-privato, per valorizzare i giovani talenti, ridurre il gender gap e favorire il rientro al lavoro delle mamme scienziate. E’ stata Coordinatrice nazionale per le Scienze farmaceutiche e farmacologiche del PNR, Piano nazionale per la ricerca 2021-2027, basato sulle priorità della Commissione Europea e dell’iniziativa Next Generation EU. E’ responsabile del monitoraggio dei progetti PNRR del suo ateneo”, aggiunge Calenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata