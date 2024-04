Continua lo sciopero della fame dei due attivisti che ieri si sono incatenati alla porta di ingresso del rettorato

Si è svolta oggi, presso il Pratone dell’università La Sapienza, l’assemblea degli studenti che nei giorni scorsi ha manifestato contro gli accordi tra l’ateneo e la filiera delle armi, oltre che con altre università israeliane. Continua, nel frattempo lo sciopero della fame dei due attivisti di Cambiare Rotta che nella giornata di ieri si sono incatenati alla porta di ingresso del rettorato, così come è ancora in corso il presidio con le tende all’interno del cortile dell’ateneo. L’assemblea si è svolta in maniera del tutto pacifica ed è stata anticipata da un’altra riunione del sindacato Cobas, con i lavoratori che hanno voluto portare la propria solidarietà ai ragazzi in catene in nome di alcune rivendicazioni comuni.

