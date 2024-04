Il vicepremier durante il question time in Senato

Il Piano Casa diventerà realtà entro maggio. E’ questo il desiderio e l’obiettivo di Matteo Salvini. “Vogliamo arrivare all’esame di quest’aula del Parlamento con una serie di modifiche che riguardano tutto ciò che è all’interno delle abitazioni. Vogliamo salvare le case, non è un condono per chi ha comprato in riva al mare, l’obiettivo finale è di abbassare il costo degli affitti”, ha detto il vicepremier rispondendo al question time in Senato.

“Finché sarò io ministro non è e non potrà mai essere un’ipotesi di condono in zone interessate dal dissesto idrogeologico, alle pendici di un vulcano, nei pressi di una spiaggia”, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenendo al convegno organizzato da ingegneri e geologi sulla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Si tratta di semplificare e sburocratizzare quello che oggi c’è all’interno delle quattro mura domestiche, quindi non ha a che fare con dissesto idrogeologico, come ho letto a sproposito in alcuni casi”.

