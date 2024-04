Così la leader dem a margine di un incontro a Potenza a sostegno del candidato governatore lucano Piero Marrese

“Stanno dando il colpo di grazia alla sanità pubblica, specialmente in Basilicata, con la pessima autonomia differenziata che vuole spaccare il Paese in due. Non ci hanno messo un euro, non fanno nemmeno finta di avere a cuore la riduzione dei divari che il Sud ha già pagato troppo, non c’è riscatto per l’Italia senza riscatto per il Sud. Lo voglio dire da una città dove un pessimo sindaco leghista non chiede conto al suo partito di un’autonomia differenziata che vuole spaccare questo Paese a danno della Basilicata, dei cittadini lucani e dei cittadini di Potenza”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro a Potenza a sostegno di Piero Marrese, candidato alla presidenza della Regione Basilicata alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile. “E trovo una vergogna che amministratori come questo sindaco e come il presidente della Regione Bardi abbiano dato parere favorevole all’autonomia differenziata, antepongano l’interesse politico e di partito all’interesse dei lucani. Con Piero Marrese siamo qui per aprire una stagione diversa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata