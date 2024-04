Accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca Santapaola-Ercolano

Nell’ambito dell’operazione ‘Pandora’ tra Catania e Palermo da parte dei carabinieri, tra i destinatari delle misure c’è anche Santi Rando, sindaco di Tremestieri Etneo (Catania), accusato di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata e per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ai domiciliari lo storico consigliere d’opposizione Mario Ronsisvalle. Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vice presidente della Regione Siciliana Luca Sammartino.

Nell’indagine, condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri, tra il 2018 e il 2021, sarebbero emersi – spiegano gli inquirenti – “gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca Santapaola-Ercolano, riguardanti l’elezione nel 2015 dell’attuale sindaco”, ma anche “la successiva ‘degenerazione affaristica’ dell’Ente” messa in atto “mediante numerose corruttele, per concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici”.

