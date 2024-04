Lo ha fatto sapere Federico Mollicone presidente della Commissione Cultura della Camera: "Lo vogliamo per una memoria comune e condivisa"

Fratelli d’Italia al lavoro per l’istituzione di un Museo per le vittime del terrorismo. “Oggi ricordiamo la tragedia di Virgilio e Stefano Mattei, ragazzi di 22 e 10 anni, arsi vivi nel Rogo di Primavalle, uno dei più drammatici delitti politici – ha spiegato il presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone – l’incendio fu appiccato da tre militanti di Potere operaio, ma ancora oggi nessuno ha pagato per questa orribile strage, nonostante i numerosi tentativi di riapertura del caso. Per un memoria comune e condivisa, stiamo lavorando all’istituzione di un Museo per le vittime del terrorismo, con percorsi digitali ed esperienziali, dove la storia tragica del dopoguerra possa essere onorata e studiata, anche tramite l’acquisizione di documenti delle commissioni d’inchiesta”.

