Il segretario della Uil in vista della manifestazione nazionale a Roma del 20 aprile: "Il confronto con il governo non va bene"

Manca sempre meno alla manifestazione nazionale a Roma indetta da Cgil e Uil per il 20 aprile. “Abbiamo confermato il nostro percorso mobilitazione su tutti i nostri temi, a cominciare da zero morti sul lavoro, che per noi è un elemento di assoluta priorità. Continueremo a mobilitarci finché questa guerra civile non finirà”, ha detto il leader di Unione Italiana del Lavoro Pierpaolo Bombardieri nella conferenza stampa organizzata con la Cgil. “Il confronto con il governo non va bene, le scelte non ci convincono: la mancata riqualificazione delle imprese, la patente a crediti con un’ulteriore riduzione livelli di guardiani tramite l’autocertificazione, le assunzioni che vanno rinforzate. È questo che porteremo sabato in piazza”, ha aggiunto il segretario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata