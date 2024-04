Il segretario Uil nel giorno dello sciopero generale dopo l'incidente nel bolognese

(LaPresse) “Lo sciopero già proclamato sui temi della sicurezza dimostra ancora una volta la necessità di intervenire per bloccare questa guerra civile. C’è una strage di cui questo Paese deve prendere atto, deve intervenire. Servono misure immediate, in grado di bloccare questa mattanza. Sono le cose che abbiamo chiesto al governo e che il governo non ha fatto, e questo sciopero di oggi chiede ancora attenzione e rispetto della vita umana. Qui non c’è un problema ideologico, di propaganda, ho sentito tante interpretazioni. Qui c’è un solo dato, se questo paese vuole rispettare la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. È tollerabile oggi perdere 1.040 vite sul lavoro?”. Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine dell’assemblea, con le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporti, all’interno del Deposito Atac di Grottarossa, in via della Stazione di Grottarossa a Roma, parlando dell’incidente nella centrale idroelettrica di Suviana, nel bolognese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata