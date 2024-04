A Varese si celebrano i 40 anni del Carroccio

Foto di rito e festeggiamenti sulle note di “Italo disco” in piazza del Podestà a Varese per i 40 anni della Lega. Il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini canta la canzone dei The Kolors e ne segue il ritmo.

