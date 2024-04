Il leader di Italia Viva a Sky Tg24: "Se ci sono grillini che diffondono fake news non mi metto a rispondere"

Matteo Renzi resta concentrato sulle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Non mi metto a discutere di fake news quando c’è un confronto militare come quello che vediamo. Il chiacchiericcio quotidiano è fatto di bugie ripetute che alla fine diventano verità, quindi non rispondo a Pizzarotti e agli altri”, ha detto il leader di Italia Viva a Sky Tg24. “Stanotte, mentre usciva un’intervista di Tajani che diceva ‘mobiliteremo il G7’, Usa, Francia e Gran Bretagna stavano già aiutando Israele ad abbattere i droni. La politica è una cosa seria e non ha bisogno di chiacchiericcio, se ci sono ex grillini o grillini di oggi che diffondono fake news io non mi metto a rispondere, non faccio discussioni sul nulla, alla lotta nel fango rispondo il fango se lo tengano loro”, ha aggiunto. “Loro hanno le ossessioni, io ho il sogno europeo”.

