Il fondatore del Carroccio: "Non mi pare abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale"

“Non mi pare che Salvini abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale. Serve un nuovo leader? Serve andare in quella direzione, serve chi la abbracci e la porti avanti con determinazione”. Così Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega dalla sua abitazione a Gemonio, in provincia di Varese, in occasione dei 40 anni dalla fondazione del partito.Alla domanda se ci siano nomi alternativi a Salvini, il Senatùr ha risposto “ci sono, ci saranno”. A precisa richiesta sul nome di Giorgetti ha detto: “È uno bravo. Non lo dico se no lo massacrano, poveraccio. Oggi è in Lussemburgo, l’ho sentito ieri sera, torna stasera”. “Non voglio parlare di Salvini, ha preso la sua strada. Quando uno perde la strada, le idee vanno avanti sulla gambe degli uomini ed evidentemente non può riprendere la strada che abbiamo battuto”, ha aggiunto Bossi. “No, Salvini non l’ho sentito. Mi aspettavo che senza dire niente comparisse“, ha detto rispondendo alla domanda se avesse sentito l’attuale segretario.

