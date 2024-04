Così il presidente del Piemonte alla manifestazione organizzata dalle sigle metalmeccaniche

“Siamo qui oggi per testimoniare l’importanza di parlare una voce sola come Istituzioni. C’è il Gonfalone della Regione Piemonte sotto il quale non ci sono sigle o colori di partito ma quelli di una Regione che chiede garanzie, certezze e prospettive e lo fa insieme a tutte le alte istituzioni”. Lo dice il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, al corteo unitario per il settore auto e rilancio di Mirafiori organizzato dalle sigle metalmeccaniche.

“I miei azionisti sono i lavoratori e le lavoratrici del Piemonte. A loro dobbiamo rispondere – aggiunge – e stiamo facendo un lavoro concreto che ha portato già alcuni risultati importanti per Mirafiori, ma vogliamo che si aumenti la produzione. Lo sta chiedendo il governo a livello nazionale chiedendo almeno un milione di mezzi prodotti in Italia, lo facciamo noi a livello piemontese perché crediamo nella necessità di riportare almeno 200 mila mezzi prodotti a Mirafiori”.

Cirio ribadisce poi che “per fare questo non solo lo chiediamo, ma siamo pronti a fare ancora la nostra parte come abbiamo fatto nella prima fase con un contratto sottoscritto in modo chiaro da Regione, Comune di Torino e Stellantis e tutto insieme abbiamo prodotto i primi risultati bisogna scrivere la seconda puntata senza atteggiamenti lamentosi o nostalgici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata