In una locandina si legge: "Manifestazione vietata a chi vuole tassare il Nord per finanziare il ponte di Messina"

I nostalgici del Carroccio delle origini si riuniscono nella Gemonio di Umberto Bossi per festeggiare i 40 anni della Lega Lombarda. “L’Associazione Patto per il Nord vi dà appuntamento per sabato 13 aprile alle ore 15.00 a Gemonio (VA) per ringraziare Umberto Bossi che 40 anni fa ci fece alzare la testa fondando la gloriosa Lega Lombarda“, si legge in una locandina con il Sole delle Alpi e una foto del Senatùr con il foulard verde attorno al collo. “Manifestazione vietata a chi vuole tassare il Nord per finanziare il ponte di Messina“, si trova ancora scritto in calce, in chiara polemica con l’attuale segretario leghista Matteo Salvini.

