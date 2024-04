Entrambi hanno abbandonato +Europa dopo l'alleanza con Italia Viva

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato che tra i candidati del suo partito per le prossime elezioni europee ci sono Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma, e Piercamillo Falasca. Entrambi facevano precedentemente parte di +Europa (Pizzarotti ne era il presidente, Falasca ne era vicesegretario) e hanno abbandonato il partito dopo la sua alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi. “Azione ha come unico obiettivo quello di presentare le liste migliori. Abbiamo candidato fin qui persone competenti. Oggi si aggiungono Federico Pizzarotti e Piercamillo Falasca”, ha annunciato Calenda durante una conferenza a Roma.

