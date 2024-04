Il commento del ministro Giorgetti: "Abbiamo fatto un debito non troppo buono"

Al 31 marzo 2024, le detrazioni maturate per i lavori Superbonus conclusi ammontano a 122,2 miliardi, che corrisponde a l’onore a carico dello Stato. Lo rileva l’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) nel monitoraggio mensile sul 110%. In totale, gli edifici ammessi al provvedimento sono 494.406. Di questi, 132mila sono condomini, 244mila edifici unifamiliari, 117mila unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 8 castelli.

Giorgetti: “Abbiamo fatto debito non troppo buono”

“Tornando alla definizione di Draghi del debito buono forse abbiamo fatto un po’ di debito non troppo buono e adesso dobbiamo essere in grado di generare in modo selettivo investimenti che meritano l’aiuto pubblico”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo a ‘Investing Italy’ organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la Regione Friuli Venezia Giulia. “Le grandi transizioni implicano inevitabilmente la mano pubblica al fianco degli investimenti privati”, sottolinea.

