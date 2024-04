La governatrice ha presentato i 12 assessori che comporranno la sua squadra

Sarà l’accorpamento delle elezioni amministrative con quelle europee il primo tema da affrontare nella prima giunta dell’era di Alessandra Todde alla guida della Regione Sardegna, convocata per giovedì 11 aprile. “Vogliamo accorpare europee e amministrative, non solo per far risparmiare le casse dello Stato, ma perché la finestra temporale non avrebbe giustificato una scelta diversa. Saranno accorpate in una giornata unica”, afferma Todde a LaPresse. “Ci occuperemo anche della formazione degli uffici degli assessori e della giunta. Partiremo dalle priorità: dalla sanità all’energia, alla continuità territoriale”, aggiunge la neo presidente, che oggi ha presentato i 12 nomi che comporranno la sua giunta regionale.

