Il vicepremier ha espresso la sua preoccupazione per quanto successo alla centrale idroelettrica di Bargi

“Purtroppo c’è stata una brutta notizia, c’è stata un’esplosione a una centrale idroelettrica in Emilia-Romagna. Ci sono dei dispersi, dei feriti, stiamo seguendo la situazione con apprensione e con vicinanza. Ci auguriamo che i dispersi possano essere trovati, siamo solidali con tutte le famiglie che in questo momento sono preoccupate per il destino dei loro cari”. Così il vicepremier Antonio Tajani, che ha interrotto la conferenza di presentazione della lista unica per le europee insieme a Noi Moderati di Maurizio Lupi per esprimere la sua preoccupazione in merito a quanto avvenuto alla centrale idroelettrica di Bargi, sull’Appennino bolognese.

