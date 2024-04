Il ministro degli Esteri a margine dell'assemblea romana di Forza Italia

“Oggi chiederò al ministro degli Esteri di Israele di aiutare questa operazione che stiamo concretizzando investendo anche venti milioni di euro. Ho trovato consensi e oggi, con la riunione di tutti i rappresentanti di Food for Gaza, spero si possa ottenere un buon risultato per far arrivare il cibo necessario a Gaza. Serve un cessate il fuoco così come serve la liberazione degli ostaggi. Il messaggio che vogliamo dare è che anche loro come civili siano difesi. La popolazione civile palestinese e gli ostaggi ora sono per noi una priorità. Mi auguro si possa con il confronto delle parti arrivare ad un cessate il fuoco che ripeto possa aiutare i civli palestinesi ad avere cibo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea romana di Forza Italia.

