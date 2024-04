Il ministro degli Esteri a margine dell'assemblea romana di Forza Italia

“Le maggioranze in Italia sono una cosa, in Europa sono altre dove ci sono le famiglie politiche dove ci sono tanti altri partiti. Forza Italia è parte del primo partito a livello europeo ad esempio ma non lo è in Italia. Il Ppe suggerisce al Consiglio la Von der Leyen ma è un suggerimento, un consiglio quindi è molto presto per capire come andranno le cose. Si deciderà forse a settembre il tutto, anche il tipo di maggioranze”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea romana di Forza Italia.

