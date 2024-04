Ad accoglierlo il Direttore del Centro, Mark Eshun, e il Rettore, Roberto Castiglione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Centro di Formazione Don Bosco di Ashaiman, vicino Accra, in Ghana. Ad accoglierlo il Direttore del Centro, Mark Eshun, e il Rettore, Roberto Castiglione. Presente anche il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. L’investimento di Confindustria Alto Adriatico consente di formare in questo centro, nel 2024, circa 250 persone. Un team di tecnici italiani trasferisce loro le competenze necessarie in varie specializzazioni, dalla meccanica alla cucina, pretendendo anche un corso di primo livello di italiano. I ghanesi arrivano quindi in Italia attraverso un canale regolare, già muniti di permesso di soggiorno e vengono subito inseriti nel tessuto imprenditoriale del nostra Paese. In Ghana circa l’80% della popolazione è di religione cristiana e questo è un elemento che favorisce l’integrazione.

