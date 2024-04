"Ho visto che qui si respira lo spirito salesiano", ha aggiunto il Presidente della Repubblica

“Sono lietissimo di essere qui insieme al ministro degli Esteri Cirielli. Avevo a cuore di visitare questo centro, per il modello che rappresenta e per la formula che può costituire un modello anche per altre realtà. Ho visitato alcuni reparti potendo vedere concretamente l’attività che si svolge e la grande perizia che hanno questi ragazzi grazie alla formazione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a margine della sua visita al Centro di Formazione Don Bosco di Ashaiman, vicino Accra. Mattarella è stato poi premiato dal Centro. “Ho visto che qui si respira lo spirito salesiano, rappresentato da questa bella immagine di Don Bosco seguito da una moltitudine di giovani. È un rapporto intenso per la formazione dei giovani. Ragazzi, Don Bosco ha iniziato così in Italia. C’erano ragazzi senza famiglia senza opportunità di lavoro, di futuro. Questo è stato l’impegno di don Bosco e ha avuto grande successo”, ha aggiunto l’inquilino del Quirinale. “Ringrazio anche la Confindustria del Nord est che ha trovato questo modello di grande efficacia, con i giovani che possono scegliere se venire a lavorare in Italia o tornare qui dopo la formazione. È una formula felice ed è importante che il presidente di Confindustria Orsini abbia assunto questa formula nel suo programma nazionale perché venga ripetuta in altre zone”, ha spiegato inoltre Mattarella.

