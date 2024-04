Sergio De Caprio, il generale noto per l’arresto di Riina, ha deciso di candidarsi alle Europpe con Cateno De Luca

“Dopo 31 anni scopro il volto”. Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni, ha mostrato il suo viso al teatro Quirino di Roma per affrontare la campagna elettorale senza maschere per ‘Libertà’, la lista creata da Cateno De Luca. Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, è un politico e generale italiano, noto per l’arresto di Totò Riina nel gennaio 1993: fino ad oggi non si era mai tolto il passamontagna.

Scopro il volto per le elezioni come “atto d’amore”, ha detto De Caprio, spiegando la sua visione di “una Europa dei cittadini e dei loro sindaci”.

