Il ministro dell'Istruzione: "Va insegnato a tutti i ragazzi che arrivano nel nostro Paese"

“Il problema soprattutto è redistribuire i ragazzi, stiamo studiando una soluzione efficace. Un ragazzo nato in Italia conosce bene l’Italiano e ha una situazione diversa da un ragazzo appena arrivato in Italia. E’ evidente che se una classe è composta maggiormente da ragazzi che non conoscono l’italiano diventa difficile portare quei ragazzi a dei livelli di competenza pari a quelli degli altri ragazzi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine del congresso dell’Associazione nazionale presidi in programma a Roma. “Bisogna potenziare i corsi di italiano e matematica – ha continuati – perché le prove invalsi ci dicono che gli stranieri hanno più problemi in quelle materie. Poi c’è un problema della conoscenza dei nostri valori costituzionali. Io insisto molto sul patriottismo costituzionale che va insegnato a tutti i ragazzi che arrivano in Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata