Così il ministro dell'Istruzione: "Il disegno di legge sul voto di condotta sarà approvato a breve in Senato"

“E’ un problema serio su cui stiamo intervenendo in mondo deciso, il disegno di legge sul voto di condotta sarà approvato a breve in Senato“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine del congresso dell’Associazione nazionale presidi in programma a Roma. “Prevede norme significative – ha continuato Valditara – tra cui la responsabilità civile azionabile direttamente dalla scuola nel caso di genitori che aggrediscono il personale della scuola. Tra l’altro per la prima volta nel censimento fatto da noi sulle violenze nella scuola il dato drammatico che emerge è che aumentano le violenze fatte dai genitori ai danni del personale della scuola. C’è una conflittualità che dobbiamo comporre, ricostituire il patto tra famiglia e scuola”

