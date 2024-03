Il ministro dell’Istruzione: "Si fa inclusione parlando dei problemi del dialogo delle religioni"

“Con grande serenità mi aspetto che si sanino le irregolarità che gli ispettori hanno ravvisato, innanzitutto l’assenza di motivazione della decisione, l’aggiunta di una sospensione e di una deroga al calendario che non era prevista e contemplata. Io credo che con grande spirito di collaborazione il consiglio di istituto possa considerare anche il mio invito, quello di far si che il 10 aprile la scuola si possa tenere aperta”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine della presentazione del suo libro, ‘La scuola dei talenti’, all’auditorium Galdus a Milano. “Non credo – continua – che si faccia inclusione chiudendo le scuole, ma parlando dei problemi del dialogo delle religioni: è meglio parlare che chiudere le scuole. Cosa succederebbe se andassero avanti per la loro strada? Non dipende da me, le autorità scolastiche valuteranno i provvedimenti da assumere”.

