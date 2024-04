Foto e abbracci della premier in piazza Colonna con gli studenti

La premier, Giorgia Meloni, tornando a piedi da Palazzo Wedekind, dove ha partecipato all’evento ‘La scienza al centro dello Stato’, l’incontro con l’Italian Scientists Association, si è fermata in piazza Colonna, prima di rientrare a Palazzo Chigi, per scattare alcuni selfie con una scolaresca che transitava in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata