Il vicepremier: "E' una persona affascinante"

Matteo Salvini accoglie Elon Musk e i suoi investimenti in Italia. “E’ una persona affascinante. Perché è arrivato prima di altri, mettendosi in gioco e facendocela. Non entro nel merito del caso Tim, ma da ministro delle Infrastrutture mi farebbe molto comodo avere Starlink nelle aree attualmente sconnesse. Avere uno come Musk che investe in Italia è importante. E per l’Italia è un bel momento”, ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture in una intervista a Libero, riferendosi al tycoon e a Starlink, il sistema di connessione del patron di Tesla, basato su una costellazione di satelliti.

Nei giorni scorsi è scoppiato il caso Starlink-Tim. Oggetto: da una parte la tutela di dati sensibili richiesta dalla telco e dall’altra la diffusione della tecnologia satellitare della società che fa capo a Space X.

Musk: “Grazie”

Non si è fatto attendere un tempestivo ‘reply’ via twitter di Musk, che ha postato un ‘grazie’ a un tweet che riprendeva la parte di intervista rilasciata da Salvini.

