L'imprenditore di origine sudafricana è stato, tra l'altro, ospite ad Atreju nello scorso dicembre

Le parole del vicepremier Matteo Salvini a sostegno di Elon Musk e della sua società Starlink nella diatriba con Tim (“Avere uno come Musk che investe in Italia è importante. E per l’Italia è un bel momento”, ha detto il leader leghista in un’intervista a Libero) non costituiscono la prima volta che il ministro e l’imprenditore fondatore di Tesla si trovano sulla stessa lunghezza d’onda. Tante infatti le interazioni tra i due negli ultimi anni, l’ultima delle quali solo qualche settimana fa, a marzo, quando Musk commentò un tweet scritto da un avvocato e opinionista, Eva Vlaardingerbroe, in difesa di quanto fatto dal leader della Lega sui blocchi navali in tema di immigrazione. Nel tweet era definito “scandaloso” che Salvini “sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge”.

Musk ospite ad Atreju

Tre mesi prima, a dicembre 2023, l’imprenditore di origine sudafricana, ritenuto vicino alla destra anche negli Stati Uniti (d’altronde, non appena acquisì Twitter nel 2022, Musk dichiarò che avrebbe fatto tornare sulla piattaforma l’ex presidente Donald Trump), era stato ospite di Atreju, festa di Fratelli d’Italia. Sul palco di Roma insieme al figlio, Musk aveva denunciato il problema della denatalità in Italia, e il suo messaggio era stato molto celebrato dal Carroccio. Infine, a novembre 2022, Salvini aveva detto che “invitare Elon Musk a investire e ad aprire in Italia è uno di quegli ambiziosi obiettivi che ci stiamo proponendo“.

Il feeling Musk-Meloni

È innegabile però anche che Musk abbia un feeling politico anche con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. D’altronde, era stata proprio Meloni a invitare Musk ad Atreju. Un invito maturato dopo che, a giugno 2023, il ceo di Tesla era stato ricevuto dalla premier a Palazzo Chigi, trattando tra gli altri i temi della denatalità e dell’intelligenza artificiale. “Avanti verso le sfide future che ci accomunano”, aveva scritto Meloni su Twitter dopo l’incontro. E a ottobre, quando Meloni annunciò proprio su X la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, tra gli oltre 33mila like raccolti dal post c’era anche quello di Musk, che aveva apprezzato le parole della presidente del Consiglio.

