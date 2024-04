"I giornalisti schierati devono avere le stesse regole di par condicio dei politici”, ha aggiunto il leader di IV

“Maria Elena Boschi ha ragione a dire che ci sono giornalisti schierati. Per me Marco Travaglio è un giornalista schierato. Maurizio Belpietro è un giornalista schierato. Alcuni giornalisti hanno un contratto di collaborazione con emittenti private per essere ogni sera in televisione. Questo dimostra che non sono né imparziali né terzi”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi fuori da Montecitorio sulla proposta della vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai Maria Elena Boschi di introdurre norme di par condicio televisiva per i giornalisti nella tv pubblica. “Il giornalista non è uno che attacca i politici sulla base di pregiudizi. Marco Travaglio è un diffamatore e un pregiudicato. Condannato con sentenze civili e penali. I giornalisti schierati devono avere secondo me le stesse regole di par condicio dei politici”, aggiunge Renzi.

