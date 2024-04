Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Saremo parte protagonista nella mediazione e nel confronto tra gli attori"

“Il ministero si fa subito partecipe di un tavolo di confronto e di coordinamento tra Tim e Starlink per trovare una soluzione che possa consentire la convivenza al meglio delle due tecnologie, come prescrive peraltro la legge”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una conferenza stampa al Mimit, risponde a chi gli chiede un commento sul braccio di ferro tra la telco e la società che fa capo a Space X, di Elon Musk.

“Come ministero, dobbiamo garantire le parti e quindi Tim, i dati e le informazioni che possiede, e nel contempo – ha sottolineato – consentire ad attori come Starlink e altri di utilizzare questa nuova tecnologia a beneficio di tutti. Sarà il ministero parte protagonista nella mediazione e nel confronto tra gli attori e nell’individuazione di una soluzione migliore che e possa garantire l’interesse nazionale”, ha concluso poi Urso.

