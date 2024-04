Sangiuliano e Gualtieri alla presentazione del progetto vincitore

(LaPresse) Al Museo dei Fori Imperiali, in via Mercati di Traiano a Roma, è stato presentato il progetto vincitore de ‘La nuova passeggiata archeologica’ che coinvolge i Fori Imperiali e il Colosseo. Presenti il ministro della cultura Gennario Sangiuliano e il sindaco della capitale Roberto Gualtieri, oltre al direttore della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce. “Parliamo di una delle aree di interesse più importanti al mondo”, commenta il ministro Sangiuliano, secondo cui “l’idea è quella di riqualificare e modernizzare quest’area, salvaguardando però il valore della storia, perché il valore della storia è fondamentale”. “L’obiettivo del progetto è migliorare ulteriormente la fruibilità e la godibilità del tratto di Roma più iconico, bello, importante e noto al mondo. E di farlo con grande rispetto per i luoghi e per la storia”, ha invece dichiarato il sindaco Gualtieri che, interrogato poi sui tempi di realizzazione, ha così risposto: “I tempi sulla carta non appaiono troppo lunghi, perché, a differenza di altri, questo progetto non intacca la strada, non richiede lavori in profondità”.

