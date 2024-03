Messaggio sui social del ministro e leader della Lega

“Non si può accogliere nessuno, non si può integrare nessuno, se si cancellano le radici più profonde del nostro essere”. Così il ministro e vicepremier Matteo Salvini, in un messaggio video sui propri canali social in cui augura una “buona Pasqua di cuore” da passare come giornata di “riposo, tradizione, orgoglio per chi siamo, per il nostro passato, presente e futuro”. Il leader della Lega parla anche della guerra in Ucraina: “Ci sono leader europei che parlano di guerra, bombe, di mandare i soldati a combattere e morire fuori dai nostri confini. Sono un pericolo per loro, per noi e per i nostri figli” afferma Salvini, augurandosi che “le prossime settimane siano di pace”.

