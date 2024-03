"Non è più la città del 2002 e quindi abbiamo il dovere di andare avanti", ha aggiunto il sindaco di Milano

“La trattativa con i sindacati della polizia locale è lunga, non è semplice, bisogna essere onesti. E’ chiaro che i diritti acquisiti vanno sempre rispettati e oggi la polizia locale si muove sulla base di un diritto acquisito da una trattativa precedente. La città però è diventata estremamente più complessa. Non è più la città del 2002 e quindi abbiamo il dovere di andare avanti. Non risolve tutto la trattativa sindacale, perché noi non è che siamo solo disponibili, ma vogliamo anche promuovere una riorganizzazione del corpo, e ascoltare chi del corpo fa parte. Però questa trattativa è necessaria”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle trattative in corso con il corpo della polizia municipale, parlando a margine di una tavola rotonda sugli scioperi del 1944 a Palazzo Marino.

