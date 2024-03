Oggi seconda e ultima giornata per la premier nel paese mediorientale

Seconda e ultima giornata di Giorgia Meloni in Libano. La premier è a Shama, in visita al contingente militare italiano nel sud del Paese. “Tutta l’Italia deve essere consapevole di quello che garantite con i vostri sacrifici, perché non vedete i vostri figli crescere, non ci siete durante le feste quando la famiglia si ritrova e si riunisce, non vedete i vostri amici, non vedete le vostre fidanzate, i vostri fidanzati, le vostre mogli, i vostri mariti, rinunciate a tutto per costruire e garantire quella pace della quale in tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa loro, perché la pace non si costruisce con con le parole, la pace è soprattutto deterrenza e sacrificio“, ha detto la presidente del Consiglio.

