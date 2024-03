La premier: "Questo è un fronte sul quale il governo ha lavorato e lavora con molta attenzione"

“Questo è un fronte sul quale il governo ha lavorato e lavora con molta attenzione, particolarmente dopo gli attentati di Hamas contro Israele dello scorso 7 ottobre. Noi abbiamo, per esempio, chiuso lo spazio Schengen con la Slovenia, perché quella è la rotta dalla quale arriva la maggioranza anche degli immigrati illegali che arrivano da quelle aree. Abbiamo dal 7 ottobre a oggi espulso 47 persone sospettate di radicalismo. In altri anni 47 persone erano quelle che venivano espulse in un anno intero, lo abbiamo fatto dallo scorso 7 ottobre. Facciamo in modo cadenzato le riunioni con l’intelligence e abbiamo rafforzato la sorveglianza sui luoghi sensibili”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Fuori dal coro’, in onda su Retequattro, dopo aver parlato dell’attentato a Mosca dei giorni scorsi.

“L’attentato” a Mosca “è stato rivendicato. Quindi, si può dare la colpa a chi si vuole quando si fa propaganda, ma c’è qualcuno ha dichiarato ‘siamo stati noi’ e, del resto, le modalità che noi conosciamo. Non vedo come un attentato del genere potrebbe aiutare l’Ucraina e l’Occidente e penso che anche noi dobbiamo fare attenzione a una certa propaganda”.

