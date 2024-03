Prevista una attenuazione della pena nel caso di aiuto al suicidio per i conviventi

Una attenuazione della pena nel caso di aiuto al suicidio per i conviventi, modifiche al testamento biologico, introduzione della disciplina dell’obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario e per le strutture private. Lo prevede un disegno di legge di Forza Italia sul fine vita, in due articoli. Si propone lo scopo, si legge nella relazione al ddl firmato dai senatori Adriano Paroli e Pierantonio Zanettin e dal capogruppo Maurizio Gasparri, di “offrire un seguito alle indicazioni della Consulta, evitando comunque la loro trasposizione in norme eutanasiche, tenendo conto dei princìpi costituzionali richiamati dalla stessa Corte”. Il ddl che riprende la proposta di Paola Binetti della scorsa legislatura, apprende LaPresse, dovrebbe essere abbinato a quello delle opposizioni, la cui discussione in commissione, attesa oggi è stata rinviata.

L’articolo 1 del disegno di legge aggiunge un comma all’articolo 580 del codice penale, sull’aiuto al suicidio: “Se il fatto è commesso nei confronti di persona tenuta in vita esclusivamente per mezzo di strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l’autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma”.

“Cambiare il ‘testamento biologico’ per emendare passaggi che si ritengono gravemente errati”. Questo lo scopo di un disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative, di Forza Italia in Senato. In primo luogo non considera trattamenti sanitari la nutrizione e l’idratazione, anche artificiali, introduce la disciplina dell’obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario; punta a rendere effettivo il ricorso alle cure palliative. In particolare, all’articolo 2 il ddl prevede che “ai fini della presente legge l’idratazione e l’alimentazione, pur se garantite attraverso ausili tecnici, non sono considerati trattamenti sanitari. La somministrazione di sostanze nutritive, in qualsiasi modalità, deve seguire i criteri dell’appropriatezza medica”.

Inoltre, “il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza nei confronti della presente legge nelle ipotesi in cui, a seguito dell’applicazione della medesima legge, la sottoposizione o la rinuncia al trattamento sanitario o il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4 contrastano con la deontologia professionale o con le buone pratiche socio-assistenziali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata