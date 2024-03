Pd: "Sorprendente e inspiegabile. Atteggiamento ostruzionistico da parte della maggioranza"

È sconvocata la seduta congiunta delle commissioni Giustizia e Affari Sociali del Senato, dove era previsto l’avvio dell’esame dei disegni di legge delle opposizioni sul Fine vita, salta pertanto l’incardinamento. I senatori hanno ricevuto comunicazione della improvvisa impossibilità del rappresentante del governo a partecipare.

Pd: “Inaccettabile sconvocazione commissioni, ostruzionismo c.destra”

“Sorprendente e inspiegabile che, a pochi minuti dall’inizio della seduta, siano state sconvocate le commissioni riunite per l’esame della legge sul Fine vita. La motivazione, una improvvisa indisponibilità del governo, non è accettabile, perché si trattava di incardinare il provvedimento, di fare le relazioni introduttive e stabilire un calendario dei lavori, per il che bastava un sottosegretario privo di delega specifica”. Così Alfredo Bazoli e Sandra Zampa, rispettivamente capogruppo Pd in commissione Giustizia e capogruppo Pd in commissione Affari sociali. “Ci auguriamo – aggiungono – si tratti di un rinvio a brevissimo, perché non sarebbe accettabile un atteggiamento ostruzionistico da parte della maggioranza su un tema così importante sul quale il parlamento è in grave ritardo”.

